Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
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Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü iyileştirme projesine başlandı Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak anılan Gökpınar Gölü iyileştirme projesine başlandı.

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
27.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:31

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü iyileştirme projesine başlandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak anılan Gökpınar Gölü iyileştirme projesine başlandı.

Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyunun turkuaz rengiyle dikkat çeken Gökpınar gölü, 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak isimlendiriliyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar gölü, güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından. Sivas Valiliği, 'Bozkırın Nazar Boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü iyileştirme projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çevresi iyileştirmesi ve bungalov evleri yapım işine başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak.

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak

Kaynak: İHA

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