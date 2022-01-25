Bozkır'da yolda ailesiyle mahsur kalan bebeği jandarma ekipleri kurtardı - Haberler
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Bozkır'da yolda ailesiyle mahsur kalan bebeği jandarma ekipleri kurtardı

Bozkır'da yolda ailesiyle mahsur kalan bebeği jandarma ekipleri kurtardı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesinde hastalanan Hiranur bebek hastaneye götürülürken yolda kalınca, imdadına jandarma ekipleri yetişti.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesinde hastalanan Hiranur bebek hastaneye götürülürken yolda kalınca, imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesinde yaşayan 6 aylık bebek Hiranur Ç. yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandı.

Aile minik Hiranur'u sağlık kuruluşuna götürürken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bozkır Jandarma Komutanlığı ekipleri Hiranur bebeği ve yakınlarını alarak sağlık kuruluşuna yetiştirdi.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri

Hamzalar, Jandarma, Bozkır, Konya, Güncel, Haber

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