Bozkır'da "huzur" asayiş uygulaması yapıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde saat 20.00'de başlayan "Bozkır Huzur" asayiş uygulaması kapsamında ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde saat 20.00'de başlayan "Bozkır Huzur" asayiş uygulaması kapsamında ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, ilçe merkezi Hükmet Konağı önünde denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

"Bozkır Huzur" asayiş uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 2 araca muayenesizlikten, 1 araca sigortasızlıktan ve 1 motorun plakası olmadığından trafikten men edildi. İlçede bir kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

İlçede huzurunun ve asayişinin sağlanması için belirli aralıklarla "Bozkır Huzur" adlı asayiş uygulaması gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin