Bozkır'da bal dolum ve paketleme tesisi inşaatına başlandı
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Bozkır'da bal dolum ve paketleme tesisi inşaatına başlandı

Bozkır'da bal dolum ve paketleme tesisi inşaatına başlandı
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Belediyesi, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yapılacak olan bal dolum ve paketleme tesisi inşaatına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Belediyesi, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yapılacak olan bal dolum ve paketleme tesisi inşaatına başlandı.

Arıcılık ve kaliteli bal üretimi konusunda Türkiye'de söz sahibi olan Bozkır'da üreticileri Türkiye ve yurtdışı pazarında hak ettiği konuma ulaştırmak için bal dolum tesisleri kuruluyor.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bozkır Belediyesi olarak Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte iki yıl hummalı bir çalışma yürütülmüştür. İlçemizde bal kalitesini gösteren en önemli kriterlerden prolin değeri çok yüksektir. Bu balın hak ettiği değere kavuşması için yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Bu tesiste hijyenik şartlarda paketleme ve dolum yapacağız. Tesis tamamlandığında yıllık 300 ton bal işleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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