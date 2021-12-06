Bozkır'da Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uyuşturucu, uçucu madde ve tütün kullanımı ile ilgili mücadelenin etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürülebilmesi, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan sorunlar ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantı çerçevesinde alınan kararlar sonrasında öğrenci velilerine ve Bozkır Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme konferansı düzenlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Bilgiden Bilince Farkındalık Konferansları kapsamında uyuşturucu bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenci velilerine ve Bozkır Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uzman personel tarafından bilgilendirme konferansı düzenlendi.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri

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