Bozkır Asanı Celaleddin ne zaman başlayacak? Bozkır Asanı Celaleddin konusu ne?
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Bozkır Asanı Celaleddin ne zaman başlayacak? Bozkır Asanı Celaleddin konusu ne?

Bozkır Asanı Celaleddin ne zaman başlayacak? Bozkır Asanı Celaleddin konusu ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Celaleddin Harzezmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Bozkır Asanı Celaleddin ne zaman başlayacak?

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor. Dizi hakkında araştırmalar yapılırken Bozkır Asanı Celaleddin ne zaman başlayacak, hangi kanada yayınlanacak, merak edildi. Bozkır Asanı Celaleddin konusu ne?

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Haremmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Merakla bekleen dizi yakında başlayacak.

BOZKIR ASANI CELALEDDİN HARZEMŞAH KONUSU NE?

Dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan yapım, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Yapımı ve tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin sanat yönetmenliğini Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

Özbekistan'da büyük ilgi uyandıran uluslararası projenin, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yayınlanması planlanıyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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