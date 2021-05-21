Bozkır Arslanı Celaleddin Mihrican kimdir? Mihrican karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Mihrican izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Mihrican kimdir? Mihrican karakterini kim oynuyor? İşte Mihrican hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Mihrican karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Mihrican kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Mihrican kimdir? Mihrican karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI MİHRİCAN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Mihrican rolünü Rano Shodiyeva oynamaktadır.

RANO SHODİYEVA KİMDİR?

Rayhon Ulasenova, 1982 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te doğmuştur. Rayhon Ulasenova ailenin en büyük çocuğudur ve Jahongir Mirzo, Ayhon Iforzoda ve Zulayho Iforzoda isimlerinde kardeşlere sahiptir. Rayhon Ulasenova, gençliğinde babasının mesleği nedeniyle birkaç sene Namangan'da ailesiyle beraber yaşamıştır. Daha sonra Taşkent'e dönmüşlerdir. Başkente döndükten sonra bir dans kulübüne katılan Rayhon Ulasenova, liseden mezun olana kadar düzenli olarak dans etmiş ve birçok ödül kazanmıştır. Liseden mezun olduktan sonra Özbek Devlet Sanat ve Kültür Üniversitesi'nde okumuştur. Kariyerine yeni başlayan Rayhon Ulasenova, 2001 senesinde halen çalışmakta olduğu İlkhom tiyatro stüdyosunda oyuncu olarak kariyerine başlamıştır.