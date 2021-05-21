Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterini kim oynuyor?
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Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterini kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterini kim oynuyor?
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ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Behram izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Behram kimdir? Behram karakterini kim oynuyor? İşte Behram hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Behram karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Behram kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Behram kimdir? Behram karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI BEHRAM KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Behram rolünü Cemal Hünal oynamaktadır.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,79 m

Saint Benoit Fransız Lisesinde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.Ucla Extension'da, Santa Monica College'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

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