Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

28.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:45
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için belediyeye bağlı ekipler iş makineleri, grayder ve kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdoğan'ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, belediyeye bağlı iş makineleri, grayder ve kar küreme araçları ile açılırken, tuzlama çalışması  yapıldı. Yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Akşam saatlerinde başlayan özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, belediye ekiplerimiz tarafından meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bölgemizdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle ana yollarda iş makinalarımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Halkımızın, buzlanma riski nedeniyle daha dikkatli olmalarını ve üzüleceğimiz hadiselerle karşılaşmamak için trafik kurallarına özellikle uymalarını istiyoruz" dedi.


- Aydın
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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