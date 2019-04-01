Bozdoğan'da 15 Yıllık Apaydın Dönemine Altıntaş Son Verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Ufuk Altıntaş'ın seçimden zaferle çıkması sonucu üç dönemdir belediye başkanlığını sürdüren Tümer Apaydın devri kapandı.

Bozdoğan'da 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre 11 bin 946 seçmenin oyunu alan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş seçimi zaferle kapattı. 15 yıldan bu yana Bozdoğan'da Belediye Başkanlığı yapan Tümer Apaydın ise 11 bin 286 seçmenin oyunu aldı.

Akşam saatlerinde sonuçların belli olmasının ardından Altıntaş'ı destekleyen seçmenler sabahın ilk saatlerine kadar kutlamalarını sürdürdü. Altıntaş seçimlerde kendisini destekleyen Bozdoğanlı seçmenlere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA