Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı - Haber
Çanakkale, Bozcaada

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı Korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 15 Nisan'a kadar konaklama işletmelerinin kapatılması kararı, işletmeciler tarafından destek gördü.

19.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:05
Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere 'Evde kal' çağrısı

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı

ÇANAKKALE - Korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 15 Nisan'a kadar konaklama işletmelerinin kapatılması kararı, işletmeciler tarafından destek gördü.

Büyük şehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaş korona virüs salgını riskine karşı daha güvenli olduğu düşüncesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine akın edince, belediye ilçedeki tüm otel ve konaklama tesislerini kapattı. Son günlerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı artınca Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, tüm konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatılması kararının alındığını açıkladı. Alınan bu karar adadaki konaklama işletmecileri tarafından da destek gördü. Ticaretten önce insan sağlığını ve ülke güvenliğini önemsediklerini vurgulayan adalı işletmeciler, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

"Ortak fikirle alınmış bir karar"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, alınan karardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Bozcaada evimiz. Herkes kendi evinin önünden başlamalı felsefesiyle yola çıktık. Ada olarak ortak fikirle alınmış bir karar. Son zamanlarda ortaya çıkan tedbir amaçlı tatil, halkımız tarafından biraz tatil boşluğu şeklinde yorumlandı. Son dönemdeki durum dolayısıyla da böyle bir kararın uygun olacağı kanısına vardık. Bu konuda anlayış gösteren bütün işletmeci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Önce sağlık diyoruz. Alınacak olan ciddi önlemlerle bu süreci kısa sürede atlatırsak sezonu kurtarma şansımızın olduğunu düşünüyoruz. Şuan Bozcaada'nın yaklaşık 7 bin civarı konaklama yatak sayısı mevcut. 500'ün üzerinde de büyüklü küçüklü işletme mevcut" ifadelerini kullandı.

"Alınan karar sağlık ve güvenlik içinse buna uymak lazım" diyerek sözlerine başlayan ada esnafı Mahir Dursun, "Sezon henüz başlamadı zaten, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşin içinde ülke güvenliği ve insanların sağlığı varsa yapacak bir şey yok, bu karara uyarız. Adamız daha izole bir yer ama dışarıdan gelenlerin virüsü buraya taşımaları bizim için bir endişe oluşturuyor. Biz zaten dar şartlarda yaşıyoruz. Virüs bizi vurursa biz daha çok etkileniriz" şeklinde konuştu.

"Misafirlermizi her şey yoluna girdikten sonra bekliyoruz"

Bozcaada'da otel işletmeciliği yapan Kamuran Bulut da ada güvenliği için çok yerinde bir kararın alındığını dile getirerek, "Bu kararın alınmasından önce gemilerde de bir yoğunluk yaşandı. Burada yazlığı olan çok sayıda İstanbullu dostlarımız var. Ama kimin evine geldiğini, kimin konaklamak için geldiğini ayırt etme şansımız yok. Dolayısıyla böyle bir karar uygun görüldü. Biz de buna uyuyoruz. Zaten kimseyi de almayız, kendimizin de canı var. Her şey yoluna girdikten sonra bekliyoruz misafirlerimizi" dedi.

Bir başka adalı otel işletmecisi İlknur Işıl da kararın alınmasında rol oynayan isimlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bir otel işletmecisi olarak belediye başkanımıza, kaymakamımıza, bütün partilere teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir karar oldu, adamız daha korunaklı olmuş oldu. Nisanın 15'ine kadar kendi içimizde izole olacağız. Daha sonra misafirlerimizi bekliyoruz. Keşke Türkiye'deki herkes bunu uygulasa. Herkes evinde otursa. Bu bir tatil değil, ama bunu kimse anlamadı. Baktık ki, herkes feribotlarla buraya gelmeye başladı. Ardından da böyle bir karar alındı, çok da güzel bir karar oldu.

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere 'Evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti Haber
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı Haber
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Rita Wilson Defne Samyeli Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:35:33. #1.15#
title