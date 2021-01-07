Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

07.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:58
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

KUZEY Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

 KUZEY Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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