BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattında ise feribotlar belirlenen tarife saatlerine göre normal olarak çalışmaya devam ediyor.