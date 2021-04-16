Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
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Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturdu Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda...

Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturdu

Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Kurtarma Romorkörü ile bir hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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