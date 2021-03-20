Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
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Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

20.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:35
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi (KEGM) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma 3 ve Türkeli römorkörleri tarafından yüzdürülerek kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi (KEGM) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma 3 ve Türkeli römorkörleri tarafından yüzdürülerek kurtarıldı.

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na yük götüren 150 metre uzunluğundaki Panama Bayraklı 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli kargo gemisi dün Bozcaada Batı Burnu açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı yaşanan olayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3 römorkörü ile 'KEGM-9' can kurtarma botu ve Türkeli römorkörleri sevk edildi. Ekipler bugün sabah saatlerinde silis kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' ve Türkeli römorkörleri akşam saatlerinde kıyıya oturan gemiyi yüzdürerek karaya oturduğu bölgeden kurtardı.

-İHA-

Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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