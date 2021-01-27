Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakteri ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.