Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu
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Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

27.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:38
Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakteri ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Çarşamba akşamları FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizindeki Eda karakteri ile ekranlara gelen Hande Erçel, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

AÇIKLAMA SONRASI HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI

Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla İnstagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti. Erçel'in açıklaması sonrası rahat nefes alan hayranları, dizinin yeni bölümünü beklemeye başladı.

Boyunluk takan Hande Erçel sevenlerini korkuttu
Boyunluk takan Hande Erçel sevenlerini korkuttu
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