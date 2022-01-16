Böylesi ilk kez görülüyor! Koronaya yakalanan kadının sütü şaşkınlık içerisinde bıraktı, önce kendisi içti

İngiltere'de yaşayan Ashmiry isimli kadın ve bebeğinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Koronaya yakalandıktan sonra sütü bir anda koyu yeşile dönen kadın, büyük şaşkınlık yaşadı. Ashmiry, önce kendisi içtiği sütü daha sonra bebeğine içirdi. Bu duruma benzer bir vakada daha Cortez isimli kadının sütü yeşile dönmüştü ancak rengi daha açıktı.

İngiltere'de ikamet eden Ashmiry isimli anne ve bebeği koronaya yakalandı. Burun akıntısı, halsizlik ve ağrı gibi semptomları olan kadın, kısa süre önce doğum yapması nedeniyle emzirme dönemindeydi. Hastalığa yakalandıktan sonra sütünün yeşile döndüğünü fark eden Ashmiry önce büyük şaşkınlık yaşadı ancak daha sonra sütteki antikor düzeyini öğrenince sütünü tüketmeye karar verdi.

SÜTÜ İLK KENDİSİ İÇTİ

Ashmiry, hastalığına karşı çare olması için yeşile dönen sütünün tadına ilk olarak kendisi baktı. Genç kadın, sütü daha sonra bebeğine içirdi. Şu anda semptomları normal devam eden ikilinin durumu iyi.

"İŞE YARAYIP YARAMADIĞINI BİLMİYORUM"

Başına gelenler hakkında açıklamalarda bulunan Ashmiry, "Sütümün yeşil aktığını gördükten sonra çok şaşırdım. O dönem çok hastaydım ve bu sütün bana iyi geleceğini düşündüm. Sütü içmeye karar verdim ve onu tükettim. Şimdi iyi durumdayım, sütün iyi gelip gelmediğini ise bilmiyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Genç kadının başına gelen daha önce de Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan ve yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez isimli kadının başına gelmişti. Fakat Cortez'in sütü daha açık yeşildi.

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