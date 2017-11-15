Böyle komşu düşman başına...Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin uğradığı saldırı kamerada

Rahatsız edici görüntüler izleyenleri bile şaşırttı



MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da yaşayan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti ile komşuları arasında yaşanan cinsel ve silahlı saldırının görüntüleri izleyenleri bile şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde köpekleri öldürüldüğü için komşularından şikayetçi olan ünlü çift bu defa uğradıkları cinsel, saldırı, küfür ve silahla üzerlerine ateş açılmasından dolayı şikayetçi oldular. Görüntülerde Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin komşularının çirkin görüntüleri, küfür etmesi ve silahla ateş etmesi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin Cango ve Pamuk isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Şikayet üzerine adli kontrol ile serbest bırakılan ünlü çiftin komşusunun serbest bırakıldıktan sonra da saldırılarına devam ettiği, Tanem Sivar- Edhem Dirvana çiftinin de kayda aldıkları görüntüleri mahkemeye delil olarak sundukları öğrenildi.