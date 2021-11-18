Böyle anne olmaz olsun! Evde çocuğunun önünde cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşanan mide bulandırıcı olay, büyük tepkilere neden oldu. 45 yaşındaki eski polis memuru Paul Clayton, 43 yaşındaki 2 çocuk annesi kadınla ilişki yaşamaya başladı. Ancak buraya kadar bir problem yoktu. İkili ara sıra buluşuyor ve birliktelik yaşıyordu. Asıl skandal, Clayton ile kadının evde 10 yaşındaki çocuk varken cinsel ilişkiye girmesinden sonra yaşandı.

FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Olayın ardından eski polis memuru Clayton ve kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin yargılandığı mahkeme de önceki günlerde görüldü. Sanıklar, suçlarını itiraf etti. Kadın, iki çocuğunun fotoğraflarını eski polis memuruna gönderdiğini söyledi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, ikili hakkındaki kararını verdi. Clayton ve kadın 29'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verdikleri kararla ilgili açıklamada bulunan hakim, "Bunlar çok ağır suçlar ve kabul edilemez. Yaptıklarının bedelini ömür boyu ödemelerini sağlamalıyız" dedi.

Eski polis memuru Clayton

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