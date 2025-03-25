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boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurusunu yaptığı boykotyap.com sitesi erişime açıldı. Site, boykot edilmesi önerilen markaların listesini sunuyor. Sitedeki sloganlar ve boykot listesi dikkat çekiyor. HP, boykot listesinde yer alan markalar arasında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin paylaşılacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı. Peki, boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

BOYKOTYAP.COM BOYKOT MARKALARI LİSTESİNDE HANGİ MARKLAR VAR?

HP, boykotyap.com adında bir site kurdu. Sitenin en üstünde boykot ile ilgili sloganlar yer alıyor:

Sitede "Boykot sahnesinde #25 Mart 2025" başlığı altında boykot listesinde yer alan markalar bulunuyor.

boykotyap.com boykot markaları listesi:

boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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