boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin paylaşılacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı. Peki, boykotyap.com boykot markaları listesinde hangi marklar var?

BOYKOTYAP.COM BOYKOT MARKALARI LİSTESİNDE HANGİ MARKLAR VAR?

HP, boykotyap.com adında bir site kurdu. Sitenin en üstünde boykot ile ilgili sloganlar yer alıyor:

Sitede "Boykot sahnesinde #25 Mart 2025" başlığı altında boykot listesinde yer alan markalar bulunuyor.

boykotyap.com boykot markaları listesi: