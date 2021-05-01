Boyabat'ta "tam kapanma" döneminde şehir giriş çıkış ve köy yollarında 24 saat denetim
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Boyabat'ta "tam kapanma" döneminde şehir giriş çıkış ve köy yollarında 24 saat denetim

Boyabat'ta 'tam kapanma' döneminde şehir giriş çıkış ve köy yollarında 24 saat denetim
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya başlayan "tam kapanma" döneminde Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya başlayan "tam kapanma" döneminde Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi giriş ve çıkışları ile köy grup yollarını denetleyerek, Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi ile sürücü ve yolcularda HES ve kimlik sorgulaması, seyahat izin belgesi sorgusu yapıyor.

Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi vererek, maske, sosyal mesafe, emniyet kemeri kullanımı uyarısında bulunup, denetimlerin 24 saat süreyle devam edeceğini belirtti.

Çorak köyü girişindeki grup yolunda gerçekleştirilen uygulamayı denetleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ekiplerden çalışmalarıyla ilgili bilgi alıp teşekkür etti.

Çetin, Boyabat ilçesinde tam kapanmaya uyulduğunu belirterek, "İnşallah bu 17 günlük süre sonrasında ilçemizde virüs vakaları büyük ölçüde düşecektir. Kesinlikle rehavete kapılmadan, kurallara uyarak devlet ve milletimiz el ele bu hastalıktan kurtulacağız." dedi.

Denetimlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Kopar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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