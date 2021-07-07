Boyabat ilçesinden kurbanlıkların sevkiyatı başladı

Boyabat ilçesinden farklı illere kurbanlık sevkiyatı yapıldı.

Boyabat ilçesinden farklı illere kurbanlık sevkiyatı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, gazetecilere, veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapılan kurbanlıkların sevkiyatının başladığını söyledi.

İlçelerinden 1645 küçük ve büyükbaş hayvanın farklı illere sevklerinin yapıldığını anlatan Usta, "İlçemizde kurbanlık ihtiyacı olan vatandaşlarımız, kurbanlıklarını hayvan pazarından temin edebilir. Burada veteriner hekimlerimiz görevde olup, gerekli denetimlerini yapıp, vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun