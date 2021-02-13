Boyabat ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Boyabat ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

13.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:32
Boyabat ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Çetin, Adnan Menderes Bulvarı'nda Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dörtyol kavşağındaki uygulamalarını denetledi.

Çetin, AA muhabirine, ilçede alınan tedbirlerle Kovid-19 vakalarında çok büyük düşüş olduğunu söyledi.

İlçede 1200'lü vaka sayılarının 50'lere düştüğünü anlatan Çetin, "Bu hızlı düşüş, elbetteki alınan tedbirin sonucudur. Tedbirlerimizi almaya devam ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Bu gün de belediyemiz, jandarmamız, polisimiz ve tüm ekibimizle denetimlerimizi yaptık. Halkımızın kurallara uyduğunu gördük. Bu duyarlılıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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