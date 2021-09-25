Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi - Haberler
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Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi

Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Yazar-Okur Buluşması" adı altında panel gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Yazar-Okur Buluşması" adı altında panel gerçekleştirildi.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, şartlar ve durum ne olursa olsun, bir gencin bile kalbine dokunmak için maddi ve manevi imkanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Modern çağın birçok hastalık ve bağımlılığı bulunduğuna dikkati çeken Köroğlu, "Kişisel haklarımızı telefon, tablet ve bilgisayar karşısında kaybediyoruz. Evlatlarımız kitap okuma alışkanlığı kazansın, şiir, edebiyat okuma alışkanlığı kazansın diye zaman zaman bu etkinlikleri sizin için yapıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca ile Hüseyin Akın ve Serap Kadıoğlu, "Tarihi kaderimiz için kültürel seferberlik" konulu panelde sunum yaptı.

Tosun, bir toplumun sanatı yoksa yok olmaya mahkum olduğunu dile getirerek, "Bir toplumda kültür ve sanattan çok maddiyata önem veriliyorsa keseler şişmiş, maneviyat bitmiştir. Toplumun ayağa kalkması için öz kültür, yerel kültür hamlesine ihtiyaç vardır. Bunun için devlet politikalarında kültürel etkinliklerin ilk sıralarda olması lazımdır." diye konuştu.

Panel, şair ve yazarların kitaplarını imzalamalarıyla sona erdi.

Panele Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Demircan da katıldı.

Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi

Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi

Boyabat Gençlik Merkezince gençlere yönelik panel düzenledi

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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