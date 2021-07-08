Boya atölyesinde gerçekleşen küçük çaplı patlamada biri hafif 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de bir boya atölyesindeki iş yeri sahibi, boya makinesinin dibindeki kalan kalıntıları temizleye çalışırken küçük çaplı bir patlama meydana geldi. 2 yaralının olduğu kazada, iş yeri sahibinin ayağında yanıklar oluşurken, oğlu ise yüzündeki yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Başakşehir İkitelli Demirciler Sanayi Sitesi C-5 Bloktaki bir boya atölyesinde iş yeri sahibi Şemsettin Vural, boya makinesinde kalan boyayı temizlemeye çalıştığı sırada ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Müdahale sırasında iş yerinin oğlu yüzünden oluşan yanıklar nedeniyle, Şemsettin Vural ise bacağında yanıklar oluşarak yaralandı.

YÜZÜNDEKİ YANIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan iş yeri sahibinin oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi Vural ise, ayakta tedavi edildi.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Şemsettin Vural, "Boya kalıntısı makinenin dibinde kalmış, demirle taşlarken onun çapağı alev aldı, üzerine su dökünce oldu. Durumu nedir bilmiyorum ama yüzünde yanıklar var. Ben de yanındaydım, bir metre mesafede benim de bacağıma alev geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı