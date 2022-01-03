Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 olduğunu açıkladı

Güney Afrika'nın komşusu Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 olduğunu ve karantinaya girdiğini duyurdu.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada düzenli yapılan testlerde Başkan Masisi'nin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Masisi'nin herhangi bir belirti göstermediği ve doktorlar tarafından gözlem altına tutulduğu belirtildi. Masisi'nin karantinada kaldığı süre boyunca yerine Devlet Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'nin vekalet edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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