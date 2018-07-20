Botanicals'tan Türkiye'nin Ağaçlandırılmasına Destek

Botanicals ile doğaya dönüş başladı… Doğayı ve doğallığı sevenlerin tercihi Botanicals, doğanın daha iyi hali için Türkiye'nin ağaçlandırılmasına destek oluyor.

Gücünü doğadan alan içerikleriyle gerçek güzelliğin sırrını veren Botanicals Fresh Care, doğaya dönüş sloganıyla Ege Orman Vakfı ve Watsons işbirliğiyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında Türkiye'nin ağaçlandırılması adına fidanlar dikildi. Fidan dikimi, Ege Orman Vakfı tarafından hazırlanan "Doğa Dostu Sertifikası" ile desteklendi.

Botanicals'ın sürdürülebilir yaşam felsefesi ve doğaya saygı değerleriyle başlattığı Türkiye'yi Ağaçlandırma Projesi, doğayı esas alan, çevreye ve gelecek kuşaklara karşı duyarlı bir çalışma olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Watsons mağazalarından ve digital ortamdan satın alınan her Botanicals ürünü ile Türkiye'nin ağaçlandırılmasına yapılan katkı vurgulanıyor. Projeye destek vermek isteyen doğa dostu Botanicals kullanıcıları, arkadaşlarını Watsons instagram sayfasında yer alan "doğaya dönüş" gönderisinin yorumlarında etiketleyerek projenin farkındalığının arttırılmasını amaçlıyorlar.

"Gerçek güzellik için doğaya dönüş" diyerek en büyük sırrının; doğanın en güçlü içeriklerini bilimle sentezlemek olduğunu belirten Botanicals Fresh Care ailesi, gücünün kaynağı doğaya olan saygısını; imza attığı sosyal sorumluluk projeleri, çevreye duyarlı üretim süreci ve %100 geri dönüştürülmüş şişeleri ile gösteriyor.