Boston Celtics - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Boston Celtics - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Boston Celtics - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Boston Celtics - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Peki, Boston Celtics - Toronto Raptors hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BOSTON CELTİCS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Boston Celtics - Toronto Raptors maçı, Boston'da TD Garden'da oynanacak.Boston Celtics - Toronto Raptors maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

BOSTON CELTİCS - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacakBoston Celtics - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.