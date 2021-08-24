Bostanlıspor Dünya ve Güneydoğu Ülkeler Şampiyonasında…

Bostanlıspor oryantiring takımının teknik sorumlusu Cengiz Altun, A Milli Takım antrenörü olarak Dünya ve Güneydoğu Ülkeler Şampiyonasında ülkemizi İzmirli 2 sporcuyla birlikte temsil edecek.

Bu ayın son günlerinde Hırvatistan'da yapılacak olan Güneydoğu Ülkeler Oryantiring Şampiyonası'na İzmir'den seçilen Özcan Deniz (Altunspor) ve Yusuf Parlak'ın (Doruk) da yer aldığı A Milli Oryantiring Takımımızda sporculara antrenörlük yapacak olan Cengiz Altun, Hırvatistan dönüşünde 5-11 Eylül de Kocaeli'de yapılacak olan Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda yine A Milli Takımda antrenör olarak görev alacak.

Dünya Şampişyonası'na 20 yaş 6 kadın ve 6 erkek sporcu ile katılacağımızı ifade eden Cengiz Altun, 2 İzmirli sporcu Yusuf Parlak ve Özcan Deniz'in de yer alacağını belirtti. Bostanlıspor'un oryantiring branşındaki kardeş kulübü Altunspor'da da kurucusu olup, aktif olan, aynı zamanda Bostanlıspor Oryantiring Takımlarının teknik sorumluluğunu yapan Cengiz Altun, "hedefimiz ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyonlukları kazanmak" dedi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, "Kulübümüze oryantiring branşının kurulmasına vesile olan ve bize her konuda danışmanlık yaparak, teknik sorumlumuz olarak görevinde büyük başarı sağlayan Cengiz Altun ve başta İzmirli olmak üzere tüm sporcularımıza, milli takımlarımıza şampiyonalarda başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler