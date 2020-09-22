Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
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Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıldı. Sahil Güvenlik Ekipleri ile DAK-SAR ekiplerini harekete geçiren kadın, halinden memnun bir şekilde kurtarma botuna binmek istemedi. Ekipleri hem şaşırtan hem de zorlayan kadın suda kalmaya devam ederken 1 saatlik çaba sonucunda ikna edildi.

22.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:59

Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden çıkmak istemeyen kadın Sahil Güvenlik ve DAK-SAR (Denizde Arama Kurtarma) ekiplerinin 1 saat süren ikna çabalarıyla denizden çıkarıldı.

Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Kadının yanına giden DAK/SAR ekibi, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve destek için yola çıkan diğer 'gönüllü botu'na haber verdi. Fakat, yanına gelen 3 bot personelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın suda kalmaya devam etti. Kadını ikna etmek için botta bulunan kadın DAK/SAR gönüllüsü büyük çaba harcadı. Hayatının tehlikede olduğuna ikna edilen kadın bota çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile kıyıya çıkartılan kadın 112 sağlık ekibine teslim edildi.

Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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