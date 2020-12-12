Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan binlerce kare arasından seçilen 76 fotoğrafı tek tek inceleyen Curic, fotoğraflar arasında seçim yapmanın hiç de kolay olmadığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafını seçen Curic, "haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafına oy verdi.

Curic, "spor" kategorisinde ise oyunu Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Medin Haliloviç