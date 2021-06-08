"Bosna Kasabı" Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
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"Bosna Kasabı" Mladic'in ömür boyu hapsi onandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017'de ömür boyu hapis cezası verilen, "Bosna Kasabı" ismiyle de bilinen Ratko Mladiç'in itirazını reddederek cezasını onadı.

"Bosna Kasabı" olarak anılan, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu olan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in davasında nihai karar açıklandı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi.

İDDİANAMEDEKİ 11 MADDENİN 10'UNDAN SUÇLU BULUNDU

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

DAVA 2012'DE BAŞLAMIŞTI

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

'Bosna Kasabı' Mladic'in ömür boyu hapsi onandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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