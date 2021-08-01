Bosna Hersekli 1500 öğrenci İstanbul'un güzelliklerini keşfedecek

Bosna Hersekli 1500 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için başkent Saraybosna'dan yola çıktı.

Bosna Hersekli 1500 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için başkent Saraybosna'dan yola çıktı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Öğrenci Gezisi Platformunun geleneksel olarak düzenlediği İstanbul gezisi kapsamında, ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kafileler halinde Türkiye'ye hareket etti.

Gezinin organizatörü Ahmed Nurkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından sonra ilk büyük gezilerini organize ettiklerini, öğrencilerin hem yeni arkadaşlıklar kurduğunu hem de yeni yerler gördüklerini söyledi.

Saraybosna'dan 27 otobüsle İstanbul'a hareket eden öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürünü yansıtan mekanları ziyaret edecek. Kentin kültürel miras ve doğal güzelliklerinin gençlere tanıtılacağı gezide profesyonel rehberler de bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aldijana Hadzic