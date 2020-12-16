Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Sanski Most'ta sinema ve konferans salonu yeniledi
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Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Sanski Most'ta sinema ve konferans salonu yeniledi

16.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:35
Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Sanski Most'ta sinema ve konferans salonu yeniledi

SANSKI Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Türk şehitliğinin bulunduğu Sanski Most şehrindeki sinema ve konferans salonunu yenileyerek hizmete açtı.

SANSKI Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Türk şehitliğinin bulunduğu Sanski Most şehrindeki sinema ve konferans salonunu yenileyerek hizmete açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınırlı katılımla düzenlenen açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Selim Gökçegöz ve Sanski Most Belediye Başkanı Faris Hasanbegovic katıldı.

Büyükelçi Koç, Sanski Most şehrinin Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in askerlerinin mezarlarının bulunduğu Kamengrad Şehitliği'ne de ev sahipliği yaptığına işaret ederek, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki barış, istikrar ve birliğin kalıcı olması adına projelerini sürdüreceğini söyledi.

Albay Gökçegöz de Türk Temsil Heyetinin barışı korumak ve gelişimi devam ettirmek hedefiyle Bosna Hersek'te faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, bugüne kadar Bosna Hersek'te 600'den fazla proje hayata geçirdiklerini aktardı.

Sanski Most Belediye Başkanı Hasanbegovic ise gelecekteki kültür faaliyetlerinin yenilenen sinema ve konferans salonunda düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin katkılarıyla Sanski Most'daki okulun ve gazilerin kullandığı özel alanın da onarıldığını hatırlattı.

Büyükelçi Koç ve beraberindeki heyet, Kamengrad Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic

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