Bosna Hersek'teki 511. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 511'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri Prusac kasabasında düzenlenen merkezi törenle sona erdi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 511'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri Prusac kasabasında düzenlenen merkezi törenle sona erdi.

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmed Adilovic, törende yaptığı konuşmada, Boşnak halkının her zaman iyi niyetli olduğunu ifade ederek, dinleri ve vatanlarına karşı olan bağlılıklarını 511 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'nde ifade ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de şenliklere ilk defa katıldığını belirterek, Türkiye'den çok sayıda belediye başkanının da bugün burada olduğunu söyledi.

Ortak geleneğin idrak edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Girgin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bursa Mescidinin açılışını yapmaktan da büyük onur duyduğunu ifade etti.

Bursa Mescidi açıldı

Şenlikler kapsamında Bursa Mescidinin açılışı yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Bosna Hersek kardeşliğinin her zaman devam etmesi temennisinde bulundu.

Ülkede yarım asırdan fazladır düzenlenen etkinliğe katılmak için günler öncesinden farklı şehirlerden yola çıkan 251 atlı, sabah saatlerinde merkezi programın yapıldığı alana ulaştı. Sıcak havaya rağmen alanı dolduran kalabalık, geleneksel kıyafetler giymiş atlıları coşkuyla karşıladı.

Atlıların alana varmasının ardından sancaktarlar eşliğinde, rivayete göre 511 yıl önce yaşanan kuraklıkta Ayvaz Dede'nin dua etmesiyle suyun çıktığı kayalık alandan geçildi. Şenlikler için Prusac'a gelen Boşnaklar, kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu bu noktada dua etti.

Merkezi programa Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı da izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl içeriği azaltılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun bir süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet ve dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi