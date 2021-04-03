Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Saraybosna Maarif okullarında gerçekleştirilen eğitim ve sanat atölyelerine katılan kursiyerler, bu kapsamda aldıkları konfeksiyon, filografi, mefruşat, örgü, ıslak keçe, ipek boyama, ahşap boyama, kurdele nakışı, alüminyum rölyef ve kağıt rölyef eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen açılış törenine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic'in yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Altay, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve etkilerinin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, KOMEK'in Konya'nın en önemli markalarından biri olduğunu anımsattı.

Konya'da yüz binlerce insanın KOMEK sayesinde meslek edindiğini aktaran Altay, "Balkanlar'da da 2007 yılından itibaren başta Bosna Hersek olmak üzere, Kuzey Makedonya ve Kosova'da on merkezde meslek edindirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gönül coğrafyamızda, Balkanlar'da çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Programları Maarif Okullarında yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Altay, meslek edindirme kurslarının on branşta açıldığını ve sergi sayesinde kursun başarısını görme imkanı bulduklarını söyledi.

Efendic de Maarif Okullarının üç yıldır Novi Grad Belediyesinde başarılı bir eğitim hizmeti sunduğunu vurgulayarak, kursiyerlerin hazırladıkları eserlerin her evi süsleyebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Özdil ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinin sonuçlarından çok memnun olduklarını, projenin birkaç yıldır devam ettiğini belirtti.

Programa katkı veren tüm kurumlara teşekkürlerini ileten Özdil, "Böylece okulumuz sadece kendi öğrencilerine değil bütün Saraybosna halkına meslek edindirme anlamında da katkı verme imkanı buluyor. Bunu da çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Saraybosna Maarif Okulu Sosyal Faaliyet Koordinatörü Edis Botic, söz konusu eserlerin üçüncü KOMEK kursları sırasında ortaya çıktığını aktararak, dört ay süren kursların dördüncü döneminin de başladığını söyledi.

Botic, serginin 6 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elvır Hodzıc