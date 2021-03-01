SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü kutlanıyor

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Eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, 1 Mart Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyor.

Eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, 1 Mart Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyor.

Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla ilk olarak başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in de katıldığı törende şehitlik anıtına ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in kabrine çiçek bırakılıp dua edildi.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in 1992 yılında bağımsızlık yolunu seçip köleliği reddettiğini vurgulayarak, o dönem Bosna Hersek'i yönetenlerin parlak bir nesil olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık ilanının ardından Bosna Hersek'te kanlı bir savaş yaşandığını anımsatan Dzaferovic, Bosna Hersek'in her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacağını vurguladı.

Heyetler daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Saraybosna'nın savunulması sırasında hayatlarını kaybedenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'ndaki törene katılıp, anıta çiçek bıraktı.

Komsic, burada yaptığı açıklamada, 1 Mart 1992 tarihinin önemine işaret ederek, bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasının tarihte bir kez yaşanan bir olay olduğunu söyledi.

Bağımsızlık yoluna çıkmanın cesaret ve aynı zamanda bilgelik gerektirdiğini kaydeden Komsic, bağımsızlığın bedelini hep birlikte ağır bir biçimde ödediklerinin altını çizdi.

Mostar'da Bağımsızlık Günü için özel atlayış

Öte yandan, ülkenin güneyindeki turistik Mostar şehrinde Bağımsızlık Günü dolayısıyla caddeler bayraklarla donatılırken, tarihi Mostar Köprüsü'nden de sembolik olarak atlayış gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla Saraybosna'daki tarihi "Vjecnica" Kütüphanesi'nde program düzenleneceği bildirildi.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise bayram olarak kabul edilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi