Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
19.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alagiç, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Alagiç'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA