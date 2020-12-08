Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:50
Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın

Bosna Hersek Adalet Bakanı Josip Grubesa, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek Adalet Bakanı Josip Grubesa, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Grubesa, her karenin kendi alanında muhteşem olduğunu söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" başlıklı fotoğrafını seçen Grubesa, "spor" kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde de Jason Zenda'nın "Çin'den yayılan salgın" başlıklı fotoğrafını seçen Grubesa, kalabalık bir ortamda ateş ölçümünü gösteren fotoğrafa ilişkin, "Biz de her gün işe böyle geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

İlgili Haberler

Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Semazenler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay İlham Aliyev Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Sezen Aksu Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:58:15. #1.14#
title