Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı

31.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:35

Bosna Hersek Savaş Suçları Savcılığı, eski Sırp general Milomir Savciç'i Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Müslüman sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı.



Savciç'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladiç'e soykırımda yardım ettiğini belirten savcılık, o dönemde Bosnalı Sırp Ordusu komutanı olan Milomir Savciç'i, Srebrenitsa'nın Doğu bölgesinde, Birleşmiş Milletler (BM) koruması altındaki Müslüman Boşnak erkek ve gençleri yakalayıp öldürmekle suçluyor. Euronews.com'da Görüntüle