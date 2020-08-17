Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan flaş hamle FLAŞ... Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti.

HEM KORUMA HEM DE GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; boşanma kararı alan ünlü çiftin davası açıldı. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.

Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.





Kaynak: Snob Magazin