Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı
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Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı

14.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:01
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı

Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın, boşandığı eski eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşımdan korktuğu için uzaklaştırma kararı aldırdı. Eski eşinin kendisini araştırdığını iddia eden kadın, "Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması korkutuyor" diye konuştu.

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı M.N.A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış, ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynamıştı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini de gerçekleştirmişti. Karaş, boşandığı eski eşinin kendisini araştırdığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı

"ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM"

Öldürülmekten korktuğunu ifade eden Meryem Karaş, "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor. Kendi bir şey yapamaz. Kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
AAAAA: Kıyamet kopsada tüm insanlik kendine gelse
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ERHAN: Sen böyle yaparsan senin gibiler cidden hakediyordunuz herşeyi,
Cevap Yaz 22 13 Yayından Kaldır
EVLİLİK DEDİĞİN BİR ANLAŞMA: Başlar da biter de baktın olmuyor boşanırsın, kimse kimsenin sahibi değil. Sorun bizim gibi geri kalmış toplumlarda.
Cevap Yaz 10 20 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
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