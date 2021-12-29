Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak

İsrail'de boşanma davası sırasında verilen tartışmalı kararlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle ülkede yaşayan yabancı erkeklerin tepkisi çeken boşanma davası kararları, İsrail'de sık sık gündem oluyor.

2.4 MİLYON DOLAR ÖDEMESİ İSTENDİ

Avustralyalı bir baba, İsrailli eski karısına yerel bir boşanma yasası uyarınca gelecekteki nafaka borcu olarak 2.4 milyon dolar ödemedikçe, 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den herhangi bir nedenle ayrılmasının yasak olduğunu söyledi. 44 yaşındaki Noam Huppert, News.com.au'ya verdiği demeçte, İsrailli eski eşinden olan 2 çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği yıl olan 2013'ten beri İsrail'de fiilen 'kilitli' olduğunu belirtti.

"GELECEKTEKİ BORCU" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Huppert, İsrail'e taşındıktan kısa bir süre sonra kadın, evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede kendisine karşı dava açtı. İsrail'deki boşanma yasasına dayanarak karar veren mahkeme, Avustralyalının 2 çocuğunun nafaka ödemelerinde 'gelecekteki borcunu' ödeyene kadar ülkeyi terk etmesini yasakladı.

"İSRAİL ADALET SİSTEMİ ZULM EDİYOR"

Sözde 'çıkış emri' uyarınca, Huppert'a, 18 yaşına gelene kadar her çocuğu için ayda 5 bin İsrail şekeli (yaklaşık 1600 dolar) nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Hükümeti, İsrail vatandaşlarıyla evlenen yabancıları cezalandırmakla suçlayan Huppert, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" açıklamasında bulundu.

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