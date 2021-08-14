Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından yolu kesilen kadın, kafası mermer ve taşla ezilerek feci şekilde darp edildi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77074. Sokak'ta meydana gelen olayda eşi Abdulmecit Abdulaziz ile boşanma aşamasında olan Munire Huseyin (28) ablasının evine gitti. Aparmandan içeri gireceği sırada eşi tarafından yolu kesilen kadın eşiyle tartışmaya başladı.

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

YERDEN BULDUĞU TAŞLA VURMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulmecit Abdulaziz, yerde bulduğu taş ve mermer parçasıyla eşinin kafasına vurup darp etmeye başladı. Feci şekilde darp edilen genç kadın kocasından kurtulup apartmana sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulmecit Abdulaziz ise bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

TALİHSİZ KADININ DURUMU KRİTİK

Bilinci kapanan genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan apartmandaki çocuklar ise polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Polis her yerde kaçan kocayı aramaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Cinayetten beraat eden genç, cinayete kurban gitti
Cinayetten beraat eden genç, cinayete kurban gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.08.2021 13:58:49. #1.13#

title