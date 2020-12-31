Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
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Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

31.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:36
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, misafir olarak gittiği evde 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, misafir olarak gittiği evde 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Filiz T., misafir olarak gittiği evde 8. katın balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Filiz T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Filiz T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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