Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezerek öldüren şahıs adliyede
Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezerek öldüren İsmail P.(47), Korgan Adliyesine sevk edildi.
KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezerek öldüren İsmail P.(47), Korgan Adliyesine sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda minibüsle çarptığı eşi Selime P.'yi(45) ölümüne sebep olan İsmail P., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korgan Adliyesine çıkarıldı.
(Ahmet Altay-İHA)
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