Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü

Balıkesir'de 39 yaşındaki şahıs, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 46 yaşındaki kadının bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polise kendisini ihbar eden şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bandırma'nın Levent Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kader K, 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K, bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

İddiaya göre Cüneyt K, barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için evine gitti. Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt K., yanında getirdiği bıçakla Kader K'nin boğazını kesti. Kader K, kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kader K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise Cüneyt K'yi gözaltına aldı. Kader K'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K. de 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç