Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Aksaray'da boşanmak üzere olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli akşam saatlerinde polise teslim olurken, hastanede sağlık kontrolü çıkışı gazetecilere eşinin kendisini sayısız kez aldattığını ve çocuklarının önünde aldattığını söylediği için öldürdüğünü söyledi.

Aksaray'da Harun Başaran adlı kişi boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki eşi Selda Başaran'ı iki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan katil zanlısı Harun Başaran, "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

YAKALANDI, 'BENİ ALDATTI, ONUN İÇİN KESTİM' DEDİ

Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum" dedi.

6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA