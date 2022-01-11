Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi

Mısır'da meydana gelen olay, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Henüz ismi ve nerede yaşadığı açıklanmayan bir kadın, eşinden boşandıktan sonra bir başka adamla evlendi ancak eski eşiyle ilişki yaşamaya devam etti.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLARDI

Mısırlı çift, sık sık kadının evinde bir araya gelerek cinsel ilişkiye giriyordu. Bu sırada kadın da yeni kocasıyla evlilik hayatını sürdürüyordu. Ancak olanlar, kadının eski kocasının evlilik talebinden sonra oldu.

HABERİ ALINCA CİNNET GETİRDİ

Mısırlı kadın, eski kocasının başka bir kadınla evlenmek istediğini duymasının ardından adeta cinnet getirdi. Eski eşini cinsel ilişkiye girmek için evine davet eden kadın, daha sonra yatağa bağladığı adamı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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