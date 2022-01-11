Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi - Haberler
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Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi

Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Mısır'da boşandığı kocasıyla ilişkiye girmeye devam eden kadın, eski eşinin yeniden evlenmek istemesinin ardından çılgına döndü. Eski eşini cinsel ilişki için eve davet eden kadın, yatağa bağladığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

Mısır'da meydana gelen olay, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Henüz ismi ve nerede yaşadığı açıklanmayan bir kadın, eşinden boşandıktan sonra bir başka adamla evlendi ancak eski eşiyle ilişki yaşamaya devam etti.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLARDI

Mısırlı çift, sık sık kadının evinde bir araya gelerek cinsel ilişkiye giriyordu. Bu sırada kadın da yeni kocasıyla evlilik hayatını sürdürüyordu. Ancak olanlar, kadının eski kocasının evlilik talebinden sonra oldu.

HABERİ ALINCA CİNNET GETİRDİ

Mısırlı kadın, eski kocasının başka bir kadınla evlenmek istediğini duymasının ardından adeta cinnet getirdi. Eski eşini cinsel ilişkiye girmek için evine davet eden kadın, daha sonra yatağa bağladığı adamı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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