Boş yolda kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boş yolda kaza yaptı

20.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:49

Bursa'da market kuryesi genç, elektrikli motosikletiyle boş yolda ilerlerken kaza yaptı.

Bursa'da market kuryesi genç, elektrikli motosikletiyle boş yolda ilerlerken kaza yaptı. Vücudunda hafif sıyrıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan A.K. sipariş götürmek için bindiği elektrikli motosikletin dengesini kaybederek park halindeki otomobile çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Boş yolda kaza yaptı
Boş yolda kaza yaptı
Boş yolda kaza yaptı
Boş yolda kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boş yolda kaza yaptı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:48:35. #1.14#
title